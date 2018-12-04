В Новороссийске автобус с отказавшими тормозами врезался в два грузовика и легковушку

Краснодарский край

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В Новороссийске 4 декабря произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

Авария случилась в 12:20 на 8-м км трассы Новороссийск — Керчь.

По словам водителя автобуса Huyndai, у машины отказали тормоза. В результате автобус столкнулся с КамАЗом, грузовиком Renault и легковушкой Mazda Demio.

Во время аварии в автобусе не было пассажиров, в ДТП никто не пострадал, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

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