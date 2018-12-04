В Новороссийске автобус с отказавшими тормозами врезался в два грузовика и легковушку

В Новороссийске 4 декабря произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

По словам водителя автобуса Huyndai, у машины отказали тормоза. В результате автобус столкнулся с КамАЗом, грузовиком Renault и легковушкой Mazda Demio.

Во время аварии в автобусе не было пассажиров, в ДТП никто не пострадал, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.