В Новороссийске автобус с отказавшими тормозами врезался в два грузовика и легковушку
Краснодарский край Ксения Мареич
В Новороссийске 4 декабря произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса
Авария случилась в 12:20 на 8-м км трассы Новороссийск — Керчь.
По словам водителя автобуса Huyndai, у машины отказали тормоза. В результате автобус столкнулся с КамАЗом, грузовиком Renault и легковушкой Mazda Demio.
Во время аварии в автобусе не было пассажиров, в ДТП никто не пострадал, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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