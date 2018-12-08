В Краснодаре хотят построить новую гандбольную арену

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев провел рабочую встречу с президентом Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой

В рамках встречи Шишкарев передал годовой план развития российского гандбола и сообщил о темпах развития этого вида спорта в стране.

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Он рассказал о продвижении в вопросе строительства трех новых гандбольных арен в России. По его словам, реализовать проект в Ростове-на-Дону удалось благодаря клубу «Ростов-Дон» и при поддержке российского бизнесмена Ивана Саввиди.