Дед Мороз приедет в Краснодар

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Краснодар 12 и 13 декабря

Столица Кубани станет 15 городом на пути главного зимнего волшебника. Сначала Дед Мороз посетит многодетные и малообеспеченные семьи, а также несколько социальных учреждений. Уже 13 декабря все желающие могут встретиться с символом праздника в парке «Городской сад» с 12:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Проект «Путешествие Деда Мороза с НТВ» поддерживают волонтеры во всех регионах страны. За два года зимний волшебник проехал 35 тыс. км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков.