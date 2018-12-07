Дед Мороз приедет в Краснодар

Краснодарский край

Распечатать

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Краснодар 12 и 13 декабря

Читайте также:

Столица Кубани станет 15 городом на пути главного зимнего волшебника. Сначала Дед Мороз посетит многодетные и малообеспеченные семьи, а также несколько социальных учреждений. Уже 13 декабря все желающие могут встретиться с символом праздника в парке «Городской сад» с 12:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Проект «Путешествие Деда Мороза с НТВ» поддерживают волонтеры во всех регионах страны. За два года зимний волшебник проехал 35 тыс. км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков.

Дед Мороз Краснодар Новый год Праздники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В центре Краснодара машина врезалась в трамвай
В Краснодаре приезжий ударил пьяного мужчину, он ударился головой о рельсы и умер
В Ростове поезд насмерть сбил первокурсника из Ингушетии в наушниках
Дед Мороз приедет в Краснодар
Европейские ученые выпустили статью об уничтожении самшитовых лесов на Кавказе
В Сочи внедорожник сбил ребенка

Лента новостей

Статьи

Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить

Культурные карточки для России в 2018 году

Статьи

Письмо Деду Морозу, утренник, костюмы

Как лучше всего подготовиться к Новому году с детьми

ЦБ начал готовить банки к отключению от систем Visa и Mastercard

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале