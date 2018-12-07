Крымского адвоката Курбединова арестовали на пять суток за видео 2013 года

В Крыму 7 декабря адвоката Эмиля Курбединова арестовали на пять суток за видео в фейсбуке, опубликованное в 2013 году

Защитника обвинили по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Его арестовали на пять суток.

Курбединова арестовали сотрудники Центра «Э» 6 декабря, когда адвокат ехал из дома в офис, пишет на своей странице в фейсбуке «Крымская солидарность»

Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года Эмиля Курбединова уже арестовывали на десять суток за публичную демонстрирацию символики запрещенных организаций в «ВК». Новый арест связан с аналогичной публикацией, только в фейсбуке.

Речь идет о видеозаписи с митинга «Хизб ут-Тахрир», которую адвокат опубликовал в 2013 году. На Украине организация не относится к запрещенным, а Крым присоединился к России в 2014 году.