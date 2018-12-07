В Ростове пенсионер подобрал на улице гирлянду. На него завели уголовное дело о краже

Ростовская область

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Полиция Ростовской области возбудила уголовного дело в отношении 79-летнего местного жителя, подозреваемого в краже новогодней гирлянды

В полицию обратился предприниматель и рассказал, что у него украли новогоднюю гирлянду стоимостью 120 тыс. рублей. Правоохранители установили, что к краже причастен 79-летний местный житель.

Пенсионер объяснил, что шел по улице, увидел на земле гирлянду и забрал ее. Позже выяснилось, что рабочие собирались украсить гирляндой улицу, отвлеклись на пару минут, после чего обнаружили пропажу.

Подозреваемый не успел продать украшение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). 

Как писали Юга.ру, в Ростове 29-летний мужчина украл куртку и 60 тыс. рублей у пациента больницы, который был без сознания.

Кражи Новый год Полиция Ростов-на-Дону
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