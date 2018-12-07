В Ростове пенсионер подобрал на улице гирлянду. На него завели уголовное дело о краже

Полиция Ростовской области возбудила уголовного дело в отношении 79-летнего местного жителя, подозреваемого в краже новогодней гирлянды

В полицию обратился предприниматель и рассказал, что у него украли новогоднюю гирлянду стоимостью 120 тыс. рублей. Правоохранители установили, что к краже причастен 79-летний местный житель.

Пенсионер объяснил, что шел по улице, увидел на земле гирлянду и забрал ее. Позже выяснилось, что рабочие собирались украсить гирляндой улицу, отвлеклись на пару минут, после чего обнаружили пропажу.

Подозреваемый не успел продать украшение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).