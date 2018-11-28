В Ростове мужчина украл куртку и 60 тыс. рублей у пациента больницы, который был без сознания

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 29-летнего мужчину подозревают в ограблении пациента медицинского учреждения

25-летний ростовчанин обратился в полицию с заявлением о грабеже.

Правоохранители выяснили, что в одну из больниц города рано утром поступили двое мужчин, одному из них требовалась медицинская помощь. В это время его товарищ пошел прогуляться по больнице и увидел в одной из палат пациента, который находился без сознания. Злоумышленник украл у него куртку и сбежал. По словам потерпевшего, в ней находились телефон, часы и 60 тыс. рублей.

Полицейские задержали местного жителя, причастного к грабежу. Украденное имущество изъяли, вскоре его вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщили 28 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в одном из парков Ростова две девушки избили и ограбили прохожего.

Грабеж Ростов-на-Дону
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