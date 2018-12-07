Пропавшего 17-летнего подростка из Сочи нашли в Туле

Краснодарский край, Вся Россия

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Следственный комитет 7 декабря сообщил, что правоохранители нашли пропавшего 17-летнего жителя Сочи Владимира Мирошниченко

Подростка нашли живым в Туле, его здоровью ничего не угрожает. Пока неизвестно, как он оказался в 1,4 тыс. км от дома.

В ближайшее время юношу доставят в Краснодарский край, рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Как писали Юга.ру, 17-летний сочинец Владимир Мирошниченко ушел из дома 1 декабря, после этого полиция объявила его в розыск. 

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