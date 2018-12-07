Пропавшего 17-летнего подростка из Сочи нашли в Туле
Краснодарский край, Вся Россия Ксения Мареич
Следственный комитет 7 декабря сообщил, что правоохранители нашли пропавшего 17-летнего жителя Сочи Владимира Мирошниченко
Подростка нашли живым в Туле, его здоровью ничего не угрожает. Пока неизвестно, как он оказался в 1,4 тыс. км от дома.
В ближайшее время юношу доставят в Краснодарский край, рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.
Как писали Юга.ру, 17-летний сочинец Владимир Мирошниченко ушел из дома 1 декабря, после этого полиция объявила его в розыск.
Горнолыжная школа на Эльбрусе, йога-флоу, бесплатные танцевальные мастер-классы
Чем заняться в выходные 8-9 декабря
Статьи ПартнерскийЧто нужно помнить, чтобы не испортить себе отдых в горах
Безопасность на зимнем курорте
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.