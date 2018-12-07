Пропавшего 17-летнего подростка из Сочи нашли в Туле

Следственный комитет 7 декабря сообщил, что правоохранители нашли пропавшего 17-летнего жителя Сочи Владимира Мирошниченко

Подростка нашли живым в Туле, его здоровью ничего не угрожает. Пока неизвестно, как он оказался в 1,4 тыс. км от дома.

В ближайшее время юношу доставят в Краснодарский край, рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.