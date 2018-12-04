В Сочи ищут 17-летнего подростка, пропавшего три дня назад

Полиция Краснодарского края разыскивает 17-летнего Владимира Мирошниченко

В пресс-службе УВД по Сочи сообщили, что подросток ушел из дома 1 декабря, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Юноша был одет в футболку, куртку-пуховик, классические брюки и кожаные кроссовки. Вся одежда черного цвета.