В Сочи ищут 17-летнего подростка, пропавшего три дня назад
Краснодарский край Ксения Мареич
Полиция Краснодарского края разыскивает 17-летнего Владимира Мирошниченко
В пресс-службе УВД по Сочи сообщили, что подросток ушел из дома 1 декабря, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Юноша был одет в футболку, куртку-пуховик, классические брюки и кожаные кроссовки. Вся одежда черного цвета.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Мирошниченко, полиция просит сообщить по телефонам 8 (8622) 269-29-50, 250-17-40 или 102.
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