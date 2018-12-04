В Сочи ищут 17-летнего подростка, пропавшего три дня назад

Краснодарский край

Распечатать

Полиция Краснодарского края разыскивает 17-летнего Владимира Мирошниченко

В пресс-службе УВД по Сочи сообщили, что подросток ушел из дома 1 декабря, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

Юноша был одет в футболку, куртку-пуховик, классические брюки и кожаные кроссовки. Вся одежда черного цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Мирошниченко, полиция просит сообщить по телефонам 8 (8622) 269-29-50, 250-17-40 или 102. 

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«В канаву или железный столб»: краснодарские активисты пожаловались на плохое благоустройство улиц для слабовидящих
В Сочи ищут 17-летнего подростка, пропавшего три дня назад
Следы крупного медведя нашли на плато Лагонаки
Газовики Адыгеи простят пеню абонентам, которые погасят долги до нового года
Рэпер Хаски избежал уголовного дела после уличного концерта в Краснодаре
В Армении разбился штурмовик Су-25. Погибли оба пилота

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале