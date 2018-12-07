Снегопад, гроза и лавиноопасность. В Сочи прогнозируют ухудшение погоды
Городские службы Сочи перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада и гололеда в предгорной зоне
В ночь с 7 на 8 декабря в предгорной зоне курорта ожидается дождь, переходящий в снег. Местами прогнозируют сильные осадки и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, возможна гроза. На дорогах гололед, при осадках местами ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров.
Кроме того, 7 и 8 декабря в горах на отметках выше 2 тыс. метров над уровнем моря ожидается слабая лавиноопасность. При этом на дороге А-149 Адлер — Красная Поляна нелавиноопасно.
Городские службы находятся в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Спасатели призвали жителей и гостей курорта принять необходимые меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани в выходные прогнозируют мокрый снег и ветер до 13 м/с.
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