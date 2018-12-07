В выходные на Кубани прогнозируют мокрый снег и ветер до 13 м/с
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 и 9 декабря
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По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в выходные в регионе местами ожидается мокрый снег и дождь. В предгорных и горных районах прогнозируют сильные осадки. Возможны гололед и налипание мокрого снега.
Ночные температуры — 0...-5 °C, на востоке похолодает до -3...-8 °C. Днем термометры покажут 0-5 °C. Ветер 4-9 м/с, к концу выходных порывы могут достигать до 13 м/с.
На Черноморском побережье также ожидается дождь и мокрый снег. Ночью 8 декабря будет -2...+3 °C, 9 декабря температура немного поднимется — до 1-6 °C. Днем в субботу прогнозируют 4-9 °C, в воскресенье — 7-12 °C, в южной части края — до 14 °C. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
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В Краснодаре в субботу предрекают солнечную погоду, ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. Ночью возможен мороз до -1 °C, днем воздух прогреется до 3 °C. В воскресенье будет облачно, ветер 3 м/с. В темное время суток температура опустится до -2 °C, днем потеплеет до 4 °C.
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