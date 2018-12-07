В Краснодаре врачи спасли 18-летнюю девушку после инсульта

Краснодарский край

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Краснодарские медики Краевой клинической больницы спасли молодую девушку после острого инсульта

В больницу доставили 18-летнюю девушку, у которой случился острый инсульт: она не могла разговаривать, правая часть тела была парализована.

При обследовании врачи услышали в области сердца странный шум. Позже они установили, что причиной инсульта стала инфекция аортального клапана, которая развивалась без симптомов и вместе с кровью попала в мозг, спровоцировав инсульт. 

Врачи провели экстренную хирургию сердца. Они заменили зараженный аортальный клапан на механический протез, который поможет предотвратить развитие осложнений и повторных инсультов.

Кардиологи и неврологи клиники составили для девушки индивидуальную программу восстановления, также с ней занимались специалист по лечебной физкультуре, логопед и психолог. Пациентку заново учили ходить, писать, говорить и осваивать минимальные бытовые навыки. 

За три месяца врачи добились того, что девушка восстановила речь, вернулась чувствительность в правой руке и правой ноге. По прогнозам медиков, пациентка скоро сможет вернуться к обычной жизни, сообщили 7 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Как писали Юга.ру, в ноябре минздрав Краснодарского края рассказал о том, как врачи спасли 19-летнюю девушку после острого инсульта. 

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