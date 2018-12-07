В Краснодаре врачи спасли 18-летнюю девушку после инсульта

Краснодарские медики Краевой клинической больницы спасли молодую девушку после острого инсульта

В больницу доставили 18-летнюю девушку, у которой случился острый инсульт: она не могла разговаривать, правая часть тела была парализована.

При обследовании врачи услышали в области сердца странный шум. Позже они установили, что причиной инсульта стала инфекция аортального клапана, которая развивалась без симптомов и вместе с кровью попала в мозг, спровоцировав инсульт.