В Краснодаре врачи спасли 18-летнюю девушку после инсульта
Краснодарские медики Краевой клинической больницы спасли молодую девушку после острого инсульта
В больницу доставили 18-летнюю девушку, у которой случился острый инсульт: она не могла разговаривать, правая часть тела была парализована.
При обследовании врачи услышали в области сердца странный шум. Позже они установили, что причиной инсульта стала инфекция аортального клапана, которая развивалась без симптомов и вместе с кровью попала в мозг, спровоцировав инсульт.
Врачи провели экстренную хирургию сердца. Они заменили зараженный аортальный клапан на механический протез, который поможет предотвратить развитие осложнений и повторных инсультов.
Кардиологи и неврологи клиники составили для девушки индивидуальную программу восстановления, также с ней занимались специалист по лечебной физкультуре, логопед и психолог. Пациентку заново учили ходить, писать, говорить и осваивать минимальные бытовые навыки.
За три месяца врачи добились того, что девушка восстановила речь, вернулась чувствительность в правой руке и правой ноге. По прогнозам медиков, пациентка скоро сможет вернуться к обычной жизни, сообщили 7 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в ноябре минздрав Краснодарского края рассказал о том, как врачи спасли 19-летнюю девушку после острого инсульта.
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