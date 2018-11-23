На Кубани врачи спасли 19-летнюю девушку после острого инсульта

Краснодарские медики Краевой клинической больницы вылечили молодую девушку после острого инсульта

У жительницы Кубани, страдающей сахарным диабетом, внезапно нарушилась речь, отнялись правые рука и нога. Местные врачи диагностировали острый инсульт, оказали первую помощь и решили срочно везти девушку в Краснодар в Краевую клиническую больницу № 1.

Краснодарские врачи выявили у пациентки тромбофилию — наследственную предрасположенность к образованию тромбов в просвете кровеносных сосудов. Неврологи разработали для девушки индивидуальную программу лечения: сначала провели ботулинотерапию — ввели специальный препарат, который блокирует передачу сигнала от нерва к мышце, затем назначили лечебную физкультуру и логопедическую коррекцию.

За три месяца девушка полностью восстановила речь, заново научилась ходить и пользоваться рукой, сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.