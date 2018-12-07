В Комсомольском микрорайоне Краснодара началось обустройство нового сквера

В Краснодаре приступили к озеленению территории на пересечении улиц Симферопольской и Уральской

Новый сквер получил название «Крымский». Общая площадь зеленой зоны составляет около 0,54 га, деревья и кустарники займут около 0,44 га. В сквере проложили главную аллею и обустроили подходы к ней.

По обеим сторонам аллеи начали озеленение. Всего планируют посадить около 850 кустарников, а также 118 лиственных и 13 хвойных деревьев, среди них липа, груша, платан, черемуха, магнолия, пихта и крымская сосна.

«Появление этого сквера — пример преображения неприглядной, депрессивной территории, которая находилась в центре большого жилого района. Вскоре эта зеленая зона будет благоустроена. Кроме того, приведение в порядок этого участка — один из этапов формирования въездного маршрута в город со стороны Восточного обхода», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.