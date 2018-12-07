В Комсомольском микрорайоне Краснодара началось обустройство нового сквера

Краснодарский край

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В Краснодаре приступили к озеленению территории на пересечении улиц Симферопольской и Уральской

Новый сквер получил название «Крымский». Общая площадь зеленой зоны составляет около 0,54 га, деревья и кустарники займут около 0,44 га. В сквере проложили главную аллею и обустроили подходы к ней.

По обеим сторонам аллеи начали озеленение. Всего планируют посадить около 850 кустарников, а также 118 лиственных и 13 хвойных деревьев, среди них липа, груша, платан, черемуха, магнолия, пихта и крымская сосна. 

«Появление этого сквера — пример преображения неприглядной, депрессивной территории, которая находилась в центре большого жилого района. Вскоре эта зеленая зона будет благоустроена. Кроме того, приведение в порядок этого участка — один из этапов формирования въездного маршрута в город со стороны Восточного обхода», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

© Фото пресс-службы администрации Краснодара
© Фото пресс-службы администрации Краснодара
© Фото пресс-службы администрации Краснодара
© Фото пресс-службы администрации Краснодара

На территории сквера посеют натуральный газон. Рабочие установят систему автополива, сообщили 7 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, ранее на территорит, где разбивают сквер,  стояли магазины и СТО. Срок аренды земли истек, и администрация города не стала его продлевать. После этого строения снесли.

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В Комсомольском микрорайоне Краснодара началось обустройство нового сквера

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