В Краснодаре предложили создать новую прогулочную аллею в Комсомольском микрорайоне

В Краснодаре на пересечении Уральской и Симферопольской хотят создать прогулочную аллею

Зеленую зону хотят создать на участке длиной более 200 метров вдоль улицы Уральской от Симферопольской до пешеходного перехода. Общая площадь будущей аллеи — 0,47 га. Здесь стояли магазины и СТО, срок аренды земли истек, и администрация города не стала его продлевать. Строения уже снесли, территорию очистят от мусора и сделают временное гравийное покрытие.

«После освобождения этой территории необходимо продумать работу в трех направлениях. В первую очередь — это новая зеленая зона, которая нужна жителям больше, чем торговые объекты. В Комсомольском микрорайоне бульваров, аллей и скверов немного. Также назрело расширение ул. Симферопольской, реконструкция этого перекрестка. И самое масштабное — нам в целом нужно заняться приведением в порядок всей ул. Уральской — это один из наших основных въездных маршрутов, который сейчас выглядит не лучшим образом», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Озеленители предлагают по обеим сторонам аллеи высадить более 100 деревьев и более 2 тыс. кустарников и многолетних цветов. Уже составлен предварительный проект обустройства зеленой зоны. Первышов поручил поставить новую зеленую зону на кадастровый учет, вместе с жителями выбрать имя и официально наименовать аллею. Параллельно с этим будут проработаны возможности финансирования. На встрече также отметили, что отдельные виды работ можно будет организовать и провести с участием жителей микрорайона в рамках субботников. Также мэр поручил проработать возможность увеличения территории будущей зеленой зоны в сторону улицы Тюляева.

Также на встрече обсудили реконструкцию перекрестка улиц Уральской и Симферопольской. Департамент транспорта и дорожного хозяйства по поручению мэра подготовит предложения по его переустройству для улучшения движения на этом участке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.