В Анапе ликвидировали пожар в частных домах

В Анапе 6 декабря ликвидировали открытый огонь в трех частных домах

Площадь пожара составила 700 кв. метров. В 22:21 пожар локализовали, а в 22:58 ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, из сгоревших зданий эвакуировали девять человек. Погибших нет.

Как сообщали Юга.ру, в 20:08 на улице Терской в Анапе загорелись несколько домов. Среди них, предположительно, была гостиница.