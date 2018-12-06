В Анапе ликвидировали пожар в частных домах

Краснодарский край

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В Анапе 6 декабря ликвидировали открытый огонь в трех частных домах

Площадь пожара составила 700 кв. метров. В 22:21 пожар локализовали, а в 22:58 ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, из сгоревших зданий эвакуировали девять человек. Погибших нет.

Как сообщали Юга.ру, в 20:08 на улице Терской в Анапе загорелись несколько домов. Среди них, предположительно, была гостиница.

Анапа МЧС Пожары
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