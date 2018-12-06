В Анапе загорелись несколько частных домов

Краснодарский край

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В Анапе 6 декабря произошел пожар на площади 500 кв. метров

В 20:08 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Анапы сообщили о возгорании в частном доме на улице Терской. Прибывшие на место спасатели установили, что горит двухэтажный дом, есть угроза распространения огня.

В 20:52 загорелась кровля на крышах трех домов. Площадь пожара достигла 500 кв. метров, опасность распространения пламени сохраняется.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают 75 человек и 23 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Анапа МЧС Пожары
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