В Краснодаре полицейские нашли пропавшего десятилетнего мальчика
Краснодарский край Валерия Дульская
Краснодарские полицейские 6 декабря нашли пропавшего Никиту Михайченко
Мальчика нашла специально созданная поисковая группа. Ребенок шел один по улице Красных Партизан примерно в 19:00. Там его и заметили полицейские, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, утром 6 декабря десятилетний Никита Михайленко ушел из дома на улице Проспект Чекистов в школу № 26 на улице Шоссе Нефтяников, однако на занятиях так и не появился.
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