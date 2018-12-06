В Краснодаре полицейские нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Краснодарские полицейские 6 декабря нашли пропавшего Никиту Михайченко

Мальчика нашла специально созданная поисковая группа. Ребенок шел один по улице Красных Партизан примерно в 19:00. Там его и заметили полицейские, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, утром 6 декабря десятилетний Никита Михайленко ушел из дома на улице Проспект Чекистов в школу № 26 на улице Шоссе Нефтяников, однако на занятиях так и не появился.