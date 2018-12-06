В Краснодаре разыскивают мальчика, который не вернулся из школы

Краснодарский край

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Полиция Краснодара разыскивает десятилетнего Никиту Михайченко, который пропал без вести утром 6 декабря

По данным правоохранителей, в 11:15 мальчик ушел в школу № 26 на улице Шоссе Нефтяников. До сих пор его местоположение неизвестно.

На вид Никите десять лет, рост 145 см, светлые короткие волосы. Он был одет в куртку-пуховик горчичного цвета, черные джинсы, темно-синие кеды с белыми шнурками и белой подошвой, а также синюю шапку. С собой у школьника был красный рюкзак, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Никиты Михайченко, просят сообщить в отделение полиции на улице Октябрьской, 121, либо позвонить по телефону 8 (861) 268-40-45.

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