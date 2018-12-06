Жителя Ставрополья осудили за селфи с нацистским приветствием на мемориале

Ставропольский краевой суд вынес приговор местному жителю, который сделал селфи на памятнике

В поселке Рыздвяном Изобильненского района мужчина сделал селфи с жестом нацистского приветствия на фоне памятника воинам-освободителям. После этого он выложил снимок на своей странице «ВКонтакте».

Мужчину осудили по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и приговорили к 150 часам обязательных работ, сообщили 6 декабря в пресс-службе Ставропольского краевого суда.