Жителя Ставрополья осудили за селфи с нацистским приветствием на мемориале

Ставропольский край

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Ставропольский краевой суд вынес приговор местному жителю, который сделал селфи на памятнике

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В поселке Рыздвяном Изобильненского района мужчина сделал селфи с жестом нацистского приветствия на фоне памятника воинам-освободителям. После этого он выложил снимок на своей странице «ВКонтакте».

Мужчину осудили по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и приговорили к 150 часам обязательных работ, сообщили 6 декабря в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

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