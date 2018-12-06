Жителя Ставрополья осудили за селфи с нацистским приветствием на мемориале
Ставропольский край Оксана Васильченко
Ставропольский краевой суд вынес приговор местному жителю, который сделал селфи на памятнике
В поселке Рыздвяном Изобильненского района мужчина сделал селфи с жестом нацистского приветствия на фоне памятника воинам-освободителям. После этого он выложил снимок на своей странице «ВКонтакте».
Мужчину осудили по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и приговорили к 150 часам обязательных работ, сообщили 6 декабря в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
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