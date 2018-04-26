В Моздоке задержали двух мужчин, пожаривших шашлык на Вечном огне

Моздокские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в вандализме и осквернении памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны

«Двое мужчины пожарили на Вечном огне мясо и там же, судя по следам, устроили пикник, оставив после себя кучу мусора. О произошедшем в полицию 26 апреля сообщили местные жители», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии.

Участковые задержали вандалов — ранее судимых моздокчан 1974 и 1960 годов рождения. По версии следствия, они совершили указанное преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК РФ (Вандализм). Обстоятельства преступления устанавливаются.