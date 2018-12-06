Девочка распылила перцовый баллончик в краснодарской школе. Эвакуировали 1,5 тыс. человек

В Краснодаре 6 декабря в школе № 66 ученица распылила перцовый баллончик

В 11:30 в полицию поступило сообщение, что в школе на улице Уссурийской распылили газовый перцовый баллончик. Руководство образовательного учреждения эвакуировало около 1,5 тыс. человек.

Инспектор по делам несовершеннолетних установил, что газ распылила 14-летняя ученица восьмого класса. Девочка пояснила, что баллончик ей дала подруга, а использовала она его случайно.

Установлено, что сначала газ распылили в учебном классе на первом этаже, затем в коридоре. В результате стало плохо 11-летней ученице, ее доставили в больницу. Сейчас пострадавшая чувствует себя нормально, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.