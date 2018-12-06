В Адыгее установят памятник и разобьют сквер на месте крушения советского самолета

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал инициативу увековечить память советских летчиков, погибших на территории республики

В 1942 году возле станицы Ханской упал советский самолет-разведчик Пе-3, подбитый фашистами. В 2017 году поисковики установили имена пилотов, погибших при крушении.

Как сообщали Юга.ру, члены организации «Кубанский плацдарм» под руководством Эдуарда Цеева провели поисковые работы в Адыгее и нашли осколок двигателя подбитого фашистами самолета-разведчика. Благодаря этому к январю 2018 года удалось установить тип самолета и имена летчиков, которые числились без вести пропавшими.

Представители поисковых и военно-патриотических организаций Адыгеи и Кубани предложили установить на окраине Ханской памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и создать сквер на месте гибели советских летчиков.

Проект уже получил поддержку властей республики, первый этап его реализации намечен на 2019 год. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 5 декабря на встрече с руководителем инициативной группы, Героем России Эдуардом Цеевым.

Цеев заявил о необходимости проверить информацию о других местах падения самолетов в районе Ханской. Поэтому для полного восстановления картины освободительных боев планируется продолжить исследовательские работы. По рекомендации главы Адыгеи, к ним привлекут ученых Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований, преподавателей вузов республики и специалистов музеев.