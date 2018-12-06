На Ставрополье двое грабителей избили полицейского, который пытался задержать их
В Невинномысске возбудили уголовное дело против двух 27-летних местных жителей, которые избили сотрудника полиции
Вечером 11 октября полицейский патрульно-постовой службы работал по заявлению о грабеже, который совершили двое мужчин. Когда полицейский пытался задержать злоумышленников, они начали бить его руками и ногами.
В их отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).
Допрошены пострадавший, подозреваемые и свидетели. Следователи провели судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается, сообщили 6 декабря в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в декабре жителя Ставрополья приговорили к восьми месяцам колонии за избиение полицейского.
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