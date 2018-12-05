Житель Ставрополья получил восемь месяцев колонии за избиение полицейского

Ставропольский край

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В Ставропольском крае суд вынес приговор местному жителю, который несколько раз ударил сотрудника полиции

Ночью 31 января старший инспектор ДПС Апанасенковского района остановил водителя, который оказался пьян. Правоохранитель хотел составить на нарушителя протокол об административном нарушении, а мужчина несколько ударил полицейского по лицу.

На водителя завели дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении, сообщили 5 декабря в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в Армавире в ноябре пьяный пассажир электрички ударил полицейского.

Полиция Суд
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