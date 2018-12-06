В больнице скончалась одна из женщин, пострадавших в ДТП с фурой в Адыгее

Адыгея

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В Теучежском районе Адыгеи 5 декабря произошло ДТП с участием грузовика, в котором погибла 26-летняя пассажирка легкового автомобиля

Как сообщали Юга.ру, авария произошла около полудня 5 декабря на 44-м км дороги Энем — Бжедугхабль.

Установлено, что 43-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan выехала на встречку, где столкнулась с ехавшей навстречу фурой.

После аварии в больницу Адыгейска доставили в тяжелом состоянии водителя и 26-летнюю пассажирку легковушки, обе — жительницы Краснодарского края.

Вечером 5 декабря девушка скончалась от полученных травм, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

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