Две женщины получили травмы при столкновении легковушки и фуры на встречке в Адыгее

Адыгея

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В Адыгее 5 декабря произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля

ДТП случилось около 11:30 на трассе Энем — Бжедугхабль. По предварительным данным, автомобиль Nissan выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с фурой.

За рулем легковушки находилась 43-летняя женщина. Она, а также ее 26-летняя пассажирка пострадали. Их доставили в больницу Адыгейска. Обе женщины являются жительницами Краснодарского края.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

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В Адыгее иномарка столкнулась с большегрузом. Инцидент произошел на участке автодороги Энем-Бжедугхабль. «По предварительным данным, 43-летняя водитель автомобиля Ниссан выехала на встречу и столкнулась с двигавшейся по ней большегрузной фурой», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее. В результате аварии, женщина и ее 26-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы в больницу города Адыгейска. Обе женщины являются жительницами Кубани.

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