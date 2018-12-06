Две женщины получили травмы при столкновении легковушки и фуры на встречке в Адыгее

В Адыгее 5 декабря произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля

ДТП случилось около 11:30 на трассе Энем — Бжедугхабль. По предварительным данным, автомобиль Nissan выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с фурой.

За рулем легковушки находилась 43-летняя женщина. Она, а также ее 26-летняя пассажирка пострадали. Их доставили в больницу Адыгейска. Обе женщины являются жительницами Краснодарского края.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.