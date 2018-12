Две женщины получили травмы при столкновении легковушки и фуры на встречке в Адыгее

View this post on Instagram

В Адыгее иномарка столкнулась с большегрузом. Инцидент произошел на участке автодороги Энем-Бжедугхабль. «По предварительным данным, 43-летняя водитель автомобиля Ниссан выехала на встречу и столкнулась с двигавшейся по ней большегрузной фурой», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее. В результате аварии, женщина и ее 26-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы в больницу города Адыгейска. Обе женщины являются жительницами Кубани.