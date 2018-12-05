На самолете из Москвы в Махачкалу умерла женщина
Дагестан Валерия Дульская
На борту рейса Москва — Махачкала 5 декабря скончалась женщина
Представители авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили РИА «Новости» эту информацию. Они также уточнили, что за всеми подробностями необходимо обращаться в полицию.
По предварительным данным, женщина страдала от сахарного диабета. Прибывшие после посадки врачи не смогли ей помочь.
Как сообщали Юга.ру, 5 декабря в Краснодаре вынужденно приземлился самолет, следовавший из Москвы. Он не смог сесть в Ставрополе из-за сильного тумана.
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