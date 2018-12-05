На самолете из Москвы в Махачкалу умерла женщина

На борту рейса Москва — Махачкала 5 декабря скончалась женщина

Представители авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили РИА «Новости» эту информацию. Они также уточнили, что за всеми подробностями необходимо обращаться в полицию.

По предварительным данным, женщина страдала от сахарного диабета. Прибывшие после посадки врачи не смогли ей помочь.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря в Краснодаре вынужденно приземлился самолет, следовавший из Москвы. Он не смог сесть в Ставрополе из-за сильного тумана.