Матч «Краснодар» — «Ростов» стал самым посещаемым в Кубке России

Матч, прошедший 5 декабря в Краснодаре, стал самым посещаемым в четвертьфинале Кубка России

На игре в Краснодаре между «быками» и ФК «Ростовом», присутствовали 15 тыс. 428 зрителей. В Москве матч «Спартак» — «Урал» посетили 9 тыс. 333 зрителя , а игру «Локомотив» — «Рубин» — 8 тыс. 290 зрителей, говорится на официальном сайте Российской Премьер-Лиги. Статистика указана за игры, прошедшие 5 декабря. Ранее четвертьфинальный матч сыграли «Оренбург» и тульский «Арсенал».

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря «быки» у себя дома сыграли вничью с «Ростовом». Сначала краснодарцы вели 2:0, однако желто-синие отыгрались и забили два ответных гола.