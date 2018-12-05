«Краснодар» сыграет в новой форме в матче с «Ростовом»
ФК «Краснодар» 5 декабря вышел на поле с ФК «Ростов» в новой форме
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Четвертьфинальный матч Олимп — Кубка России начался в 19:30 на стадионе в Краснодаре. Футболисты ФК «Краснодара» проведут игру в новом, третьем комплекте своей формы.
«Опробуем сегодня третий комплект формы. Надеемся, станет счастливой! В раздевалке все готово к матчу "Краснодар" — "Ростов"», — написали на своей официальной странице в твиттере «быки»
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