«Краснодар» сыграет в новой форме в матче с «Ростовом»

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 5 декабря вышел на поле с ФК «Ростов» в новой форме

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Четвертьфинальный матч Олимп — Кубка России начался в 19:30 на стадионе в Краснодаре. Футболисты ФК «Краснодара» проведут игру в новом, третьем комплекте своей формы.

«Опробуем сегодня третий комплект формы. Надеемся, станет счастливой! В раздевалке все готово к матчу "Краснодар" — "Ростов"», — написали на своей официальной странице в твиттере «быки»

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«Краснодар» сыграет в новой форме в матче с «Ростовом»
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