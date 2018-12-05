Учеников школы в Адыгее эвакуировали из-за учебной мины

Адыгея

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В поселке Тульском Майкопского района утром 5 декабря эвакуировали учащихся и педагогов из-за обнаруженного предмета, похожего на боевой снаряд

Подозрительный предмет нашли сотрудники водоканала при проведении ремонтных работ в районе школы. На место прибыли сотрудники полиции. Они установили, что находка — учебная мина.

«Боевой припас угрозы не представляет, он изъят. Оцепление организации снято. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

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