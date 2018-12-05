Житель Новокубанского района погиб во время пожара из-за непотушенной сигареты
В станице Бесскорбной Новокубанского района 5 декабря произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб один человек
Дом на улице Шевченко загорелся ночью 5 декабря. Соседи увидели огонь и вызвали пожарных. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
После локализации пожара в доме нашли мертвым мужчину, который жил один. При осмотре тела следователи не заметили признаков насильственной смерти.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают причину возгорания и все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, на Ставрополье в октябре из-за непотушенной сигареты сгорел дом. Погиб мужчина.
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