В Армавире пьяный пассажир электрички ударил полицейского

Краснодарский край

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В Армавире пассажира электрички заподозрили в применении насилия к полицейскому

По версии следствия, 20 октября пьяному 57-летнему мужчине отказали в дальнейшей дороге на электропоезде Краснодар — Кисловодск. На станцию в Армавире к пассажиру прибыли сотрудники полиции, чтобы снять его с поезда и составить административный протокол. В вагоне злоумышленник не захотел уходить и ударил одного из полицейских кулаком в грудь. После этого мужчину задержали.

Против пассажира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

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