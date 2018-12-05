В Дагестане назначили нового начальника ГИБДД
Дагестан Ксения Мареич
Новым начальником ГИБДД по Республике Дагестан стал подполковник полиции Александр Шалагин
Приказ о назначении подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, пишет 5 декабря РИА «Дагестан» со ссылкой на источник.
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Александр Шалагин родился в 1981 году в Армавире, закончил Северо-Кавказский государственный технический университет. Проработал в органах внутренних дел около 15 лет.
До назначения в Дагестане Шалагин занимал должность начальника управления ГИБДД по Астраханской области.
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