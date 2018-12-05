В Дагестане назначили нового начальника ГИБДД

Новым начальником ГИБДД по Республике Дагестан стал подполковник полиции Александр Шалагин

Приказ о назначении подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, пишет 5 декабря РИА «Дагестан» со ссылкой на источник.

Александр Шалагин родился в 1981 году в Армавире, закончил Северо-Кавказский государственный технический университет. Проработал в органах внутренних дел около 15 лет.

До назначения в Дагестане Шалагин занимал должность начальника управления ГИБДД по Астраханской области.