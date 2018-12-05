В Дагестане назначили нового начальника ГИБДД

Дагестан

Распечатать

Новым начальником ГИБДД по Республике Дагестан стал подполковник полиции Александр Шалагин

Приказ о назначении подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, пишет 5 декабря РИА «Дагестан» со ссылкой на источник. 

Читайте также:

Александр Шалагин родился в 1981 году в Армавире, закончил Северо-Кавказский государственный технический университет. Проработал в органах внутренних дел около 15 лет.

До назначения в Дагестане Шалагин занимал должность начальника управления ГИБДД по Астраханской области.

ГИБДД Кадровые перестановки Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане назначили нового начальника ГИБДД
Стали известны сроки строительства транспортного коридора по улице Тихорецкой к трассе М4 «Дон» в Краснодаре
Грабители ворвались в дом жителя Кубани и связали его, чтобы украсть 300 рублей и телевизор
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Усть-Лабинском районе
На Дону 81-летняя пенсионерка отравилась дымом во время пожара
На Дону в общежитии техникума умер 17-летний студент

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале