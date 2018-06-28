В Ростове осудили грабителя, который убил стулом мужчину ради сигарет

В Ростове на 15 лет осужден мужчина, который забрался в чужой дом и убил хозяина стулом ради сигарет и 400 рублей

Установлено, что в ночь с 8 на 9 мая 2017 года в Гуково мужчина проник через открытую форточку окна в квартиру местного жителя, чтобы его ограбить. Злоумышленник взял деревянный стул с металлическими ножками и несколько раз ударил им мужчину по голове. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Грабитель обыскал квартиру и похитил блок сигарет и 400 рублей.

Суд признал его виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем) и приговорил преступника к 15 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.