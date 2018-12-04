В Краснодаре вылетели все самолеты, задержанные из-за тумана

Краснодарский край

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В Международном аэропорту Краснодар 4 декабря обслужили все авиарейсы, которые задержались из-за тумана

Аэропорт заработал в штатном режиме.

«По данным на 17:00, все рейсы, задержанные ранее на прилет и вылет, обслужены и вылетели по маршрутам», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

3 и 4 декабря из-за плохой видимости в районе краснодарского аэропорта изменились графики полета 19 самолетов. Также отменили десять рейсов на вылет из Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в первой половине недели синоптики прогнозировали в Краснодаре облачную погоду.

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