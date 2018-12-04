«В канаву или железный столб»: краснодарские активисты пожаловались на плохое благоустройство улиц для слабовидящих

Активисты движения «Городские решения» сообщили, что в одном из районов Краснодара собираются уложить тактильную плитку, ведущую в столб

Пост об этом появился в группе движения «ВКонтакте». По данным автора публикации, плитку собираются уложить на улице Восточно-Кругликовской до Домбайской. «Только вот выбора у слабовидящих, видимо, два — направо в канаву или налево в железный столб», — написал автор сообщения.

Руководитель Краснодарской краевой организации «Всероссийское общество слепых» Юрий Третьяк сообщил порталу Юга.ру, что никто не советуется с обществом о том, где и как укладывать тактильную плитку. «Первое — надо написать в департамент строительства, сфотографировать и выслать на сайт города и можно городскому прокурору фотографию [прислать]», — рассказал он о том, что делать, если на улице плохо уложена тактильная плитка.

Он сказал, что у Всероссийского общества слепых были успешные примеры, когда благоустройство улучшали после жалоб.