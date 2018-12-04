«В канаву или железный столб»: краснодарские активисты пожаловались на плохое благоустройство улиц для слабовидящих
Активисты движения «Городские решения» сообщили, что в одном из районов Краснодара собираются уложить тактильную плитку, ведущую в столб
Пост об этом появился в группе движения «ВКонтакте». По данным автора публикации, плитку собираются уложить на улице Восточно-Кругликовской до Домбайской.
«Только вот выбора у слабовидящих, видимо, два — направо в канаву или налево в железный столб», — написал автор сообщения.
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Руководитель Краснодарской краевой организации «Всероссийское общество слепых» Юрий Третьяк сообщил порталу Юга.ру, что никто не советуется с обществом о том, где и как укладывать тактильную плитку.
«Первое — надо написать в департамент строительства, сфотографировать и выслать на сайт города и можно городскому прокурору фотографию [прислать]», — рассказал он о том, что делать, если на улице плохо уложена тактильная плитка.
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Он сказал, что у Всероссийского общества слепых были успешные примеры, когда благоустройство улучшали после жалоб.
«В 2016 году неправильно выложили плитку на Мира, на Северной. Прокуратура проверила. Они выложили плитки на 17 млн [рублей]. С них сначала штраф взяли 10 млн и еще 7 млн взыскали за неправильную [укладку плитки]. У нас тут переделывали, на Московской и Зиповской», — рассказал Третьяк.
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