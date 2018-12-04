В Краснодаре пустят 14 дополнительных пригородных электричек. Вот их расписание

В Краснодаре с 10 декабря пустят дополнительные рейсы пригородных электричек

Генеральный директор компании «Кубань Экспресс-Пригород» Максим Жуков рассказал, что сейчас электропоезда совершают по 40 рейсов в день. Всего электричками пользуются более 8 тыс. человек.