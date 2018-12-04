В Краснодаре пустят 14 дополнительных пригородных электричек. Вот их расписание
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре с 10 декабря пустят дополнительные рейсы пригородных электричек
Генеральный директор компании «Кубань Экспресс-Пригород» Максим Жуков рассказал, что сейчас электропоезда совершают по 40 рейсов в день. Всего электричками пользуются более 8 тыс. человек.
Дополнительные электропоезда пустят от станции Пашковская, из станицы Динской, а также из поселков Афипского и Ильского в центр города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Расписание дополнительных электричек:
- Отправление от вокзала Краснодар-1 на станцию Пашковскую в 7:35 и 19:16, прибытие — 7:55 и 19:39 соответственно;
- Отправление от вокзала Краснодар-1 в поселок Афипский в 7:16 и 16:40, прибытие — в 7:49 и 17:13;
- Отправление от вокзала Краснодар-1 в поселок Ильский в 18:35, прибытие — в 19:42;
- Отправление от вокзала Краснодар-1 в Динскую в 6:49 и 18:42, прибытие — в 7:38 и 19:26.
- Отправление от станции Пашковская в сторону вокзала Краснодар-1 в 8:10 и 19:54, прибытие — в 8:33 и 20:17;
- Отправление из поселка Афипского на вокзал Краснодар-1 в 8:09 и 17:41, прибытие — 8:39 и 18:11;
- Отправление из поселка Ильского на вокзал Краснодар-1 в 19:59, прибытие — в 20:46;
- Отправление из станицы Динской на вокзал Краснодар-1 в 8:05 и 19:41, прибытие — в 8:48 и 20:24.
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