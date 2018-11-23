В Краснодаре планируют реконструировать ж/д вокзал «Краснодар-I»

Краснодарский край

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РЖД планирует провести модернизацию и реконструкцию ж/д вокзала «Краснодар-I»

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Впервые о реконструкции вокзала заявил в начале октября начальник дирекции железнодорожных вокзалов Виталий Вотолевский во время форума «PRO//Движение.1520» в Сочи.

По его словам, сейчас специалисты обследуют и готовят техническое задание. В 2019 году начнется проектировка. Проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзального комплекса «Краснодар-1» завершат уже в этом году, пишет РБК.

РЖД планирует провести реконструкцию вокзала в 2020-2021 годах. Ожидается, что в здании добавят эскалаторы и лифты, восстановят переход со второго этажа на платформы и реконструируют три из них (вторая и третья станут выше — их поднимут до уровня выхода из поезда, как это сделано на вокзале в Сочи). Также планируется адаптировать пространство для маломобильных граждан.

Работы выполнят поэтапно, без ухудшения качества обслуживания пассажиров. По пассажиропотоку вокзал Краснодара занимает третье место в Южном регионе, уступая Адлеру и Сочи.

Железная дорога Краснодар Поезда РЖД
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В Краснодаре планируют реконструировать ж/д вокзал «Краснодар-I»
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