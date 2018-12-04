В Северной Осетии сбивший полицейского водитель пришел с повинной

В Северной Осетии водитель, который сбил сотрудника МВД, пришел в полицию с повинной

После аварии госавтоинспекторы опросили очевидцев и узнали марку и цвет машины нарушителя. Ориентировку передали дежурным нарядам и СМИ. Однако мужчина скоро сам пришел в полицию и признался, что сбил сотрудника МВД, сообщает ТАСС.