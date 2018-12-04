В Северной Осетии сбивший полицейского водитель пришел с повинной
Северная Осетия Маша Волобуева
В Северной Осетии водитель, который сбил сотрудника МВД, пришел в полицию с повинной
После аварии госавтоинспекторы опросили очевидцев и узнали марку и цвет машины нарушителя. Ориентировку передали дежурным нарядам и СМИ. Однако мужчина скоро сам пришел в полицию и признался, что сбил сотрудника МВД, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, авария произошла вечером 3 декабря у мемориала «Барбашово поле» на 3-м км дороги Владикавказ — Алагир. Toyota наехала на полицейского, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу.
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