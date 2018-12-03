В шести районах Кубани выбрали глав поселений

В Апшеронском, Ейском, Павловском, Староминском, Тимашевском и Тихорецком районах 2 ноября прошли досрочные выборы глав городских и сельских поселений

Главой Хадыженска выбрали Юлию Захарову (85,35% голосов), Кухаривского сельского поселения Ейского района — Наталью Григоренко (95,21%), главы Ясенского сельского поселения Ейского района — Иавана Ивасенко (60,92%), Северного сельского поселения Павловского района — Александра Коваленко (92,52%), Старолеушковского сельского поселения Павловского района — Романа Чепилова (82,21%), Новоясенского сельского поселения Староминского района — Наталью Столик (73,08%), Новоленинского сельского поселения Тимашевского района — Сергея Алапия (81,83%), главы Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района — Виктора Лагоду (83,99%), сообщается на сайте Избирательной комиссии Краснодарского края.

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