В шести районах Кубани выбрали глав поселений
В Апшеронском, Ейском, Павловском, Староминском, Тимашевском и Тихорецком районах 2 ноября прошли досрочные выборы глав городских и сельских поселений
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Главой Хадыженска выбрали Юлию Захарову (85,35% голосов), Кухаривского сельского поселения Ейского района — Наталью Григоренко (95,21%), главы Ясенского сельского поселения Ейского района — Иавана Ивасенко (60,92%), Северного сельского поселения Павловского района — Александра Коваленко (92,52%), Старолеушковского сельского поселения Павловского района — Романа Чепилова (82,21%), Новоясенского сельского поселения Староминского района — Наталью Столик (73,08%), Новоленинского сельского поселения Тимашевского района — Сергея Алапия (81,83%), главы Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района — Виктора Лагоду (83,99%), сообщается на сайте Избирательной комиссии Краснодарского края.
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