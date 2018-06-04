Путин подписал закон о голосовании на любом участке

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Президент России Владимир Путин подписал закон о голосовании на думских выборах по месту нахождения, без открепительных удостоверений

Изменения вносятся в ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ». Согласно им, гражданин может проголосовать на любом участке независимо от места проживания. Он может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения.

Таким образом Путин распространил на парламентские выборы правило, которое было опробовано на выборах президента РФ 18 марта.

Уведомить избирком о своем желании можно будет за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего голосованию, обратившись в МФЦ.

Кроме того, указ предусматривает право Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии, возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях ТИКов.

Владимир Путин Выборы Закон
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