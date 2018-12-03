В Армавире потушили пожар в цехе на площади 650 кв. метров
Краснодарский край Ксения Мареич
Сотрудники МЧС 3 декабря ликвидировали пожар в производственном цеху на улице Матвеева в Армавире
В 8:49 спасатели получили сообщение о том, что загорелся производственный цех в Армавире. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 650 кв. метров.
Пожар полностью ликвидировали в 10:41. В тушении были задействованы 46 человек и 14 единиц спецтехники.
Погибших пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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