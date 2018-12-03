В Армавире потушили пожар в цехе на площади 650 кв. метров

Сотрудники МЧС 3 декабря ликвидировали пожар в производственном цеху на улице Матвеева в Армавире

В 8:49 спасатели получили сообщение о том, что загорелся производственный цех в Армавире. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 650 кв. метров.