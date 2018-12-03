В Армавире потушили пожар в цехе на площади 650 кв. метров

Краснодарский край

Распечатать

Сотрудники МЧС 3 декабря ликвидировали пожар в производственном цеху на улице Матвеева в Армавире

В 8:49 спасатели получили сообщение о том, что загорелся производственный цех в Армавире. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 650 кв. метров.

Пожар полностью ликвидировали в 10:41. В тушении были задействованы 46 человек и 14 единиц спецтехники.

Погибших пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Армавир МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин утвердил новый состав Совета по правам человека
Число задержанных на Кубани авиарейсов выросло до 11
В Кущевском районе из-за тумана столкнулись пять машин
В Кабардино-Балкарии прошел флешмоб «Лезгинка безопасности»
В Армавире потушили пожар в цехе на площади 650 кв. метров
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале