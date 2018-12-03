В Армавире начался пожар в производственном цеху

В Армавире 3 декабря начался пожар в цехе на улице Матвеева

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь пожара в производственном цеху достигла 650 кв. метров. Пожарные создали боевые участки по тушению огня и по защите соседних зданий от угрозы распространения пожара.

На месте работает оперативная группа, создан штаб службы пожаротушения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.