На горных курортах Сочи 135 км трасс будут доступны по одному ски-пассу

Курорты «Роза Хутор» и Горно-туристический центр «Газпром» перед зимним сезоном 2018-2019 годов подписали договор о введении единого ски-пасса

Теперь горнолыжники и сноубордисты смогут кататься на трассах двух горных курортов в Сочи, купив один билет по фиксированной цене, рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Решение о создании единого ски-пасса для горных курортов Сочи принял председателем правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании 5 января 2017 года. Он поручил руководству курортов разработать и реализовать механизм внедрения единого электронного носителя для посещения зон горнолыжного катания в Сочи.

Раньше туристам в течение одного дня приходилось отдавать предпочтение склонам конкретного комплекса или при переходе на другой курорт снова покупать ски-пасс, но с этого года условия упростятся.

Приобретая единый ски-пасс, горнолыжники и сноубордисты получают право кататься на трассах двух курортов — в зонах «Альпика» и «Лаура» ГТЦ «Газпром», а также на склонах «Роза Хутор». Таким образом, туристы смогут пользоваться инфраструктурой двух курортов — прокат снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги отдыха.

По единому ски-пассу будет доступно 135 км трасс. На выбор гостям предложат несколько тарифов в зависимости от периода использования: разовый (со сроком действия один день), сезонный абонемент (с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона на одном из курортов) и абонемент на несколько дней (от двух до семи дней). Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах ГТЦ «Газпром» и «Роза Хутор».

В будущем единый ски-пасс будет действовать на всех горных курортах Сочи — «Газпром», «Роза Хутор» и «Горки Город». Единую зону катания планируется создать за счет строительства дополнительных канатных дорог, которые соединят трассы всех курортов на хребте Аибга. Попасть на плато Псехако, где находятся трассы «Лаура» Горно-туристического центра «Газпром», туристы могут по канатной дороге «3S», которая следует от нижней станции «Альпика».