В Краснодаре собираются благоустроить два сквера в Фестивальном микрорайоне

В Краснодаре в 2019 году планируют благоустроить скверы «Фестивальный» и «Майский»

Мэр краевой столицы Евгений Первышов рассказал, что власти привлекли для благоустройства и создания зеленых зон в Прикубанском округе средства федеральных и краевых программ, а также возможности городского бюджета. Кроме того, поддерживается инициатива компаний, желающих привести в порядок аллеи и скверы за свой счет.

Площадь «Фестивального» сквера составляет 1,7 га, его отобрали по итогам голосования в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». На территории планируют обновить и привести в порядок детские и спортивные площадки. По проекту, в сквере смонтируют интерактивную детскую игровую площадку, оснащенную уникальным оборудованием.