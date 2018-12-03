В Краснодаре собираются благоустроить два сквера в Фестивальном микрорайоне
В Краснодаре в 2019 году планируют благоустроить скверы «Фестивальный» и «Майский»
Мэр краевой столицы Евгений Первышов рассказал, что власти привлекли для благоустройства и создания зеленых зон в Прикубанском округе средства федеральных и краевых программ, а также возможности городского бюджета. Кроме того, поддерживается инициатива компаний, желающих привести в порядок аллеи и скверы за свой счет.
Площадь «Фестивального» сквера составляет 1,7 га, его отобрали по итогам голосования в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». На территории планируют обновить и привести в порядок детские и спортивные площадки. По проекту, в сквере смонтируют интерактивную детскую игровую площадку, оснащенную уникальным оборудованием.
Условно сквер разделят на две зоны: прогулочную и игровую. В первой установят лавочки и урны, сделают уличное освещение, высадят дополнительные деревья и кустарники, сформируют газоны, обновят пешеходные дорожки.
Сквер «Майский» в ФМР находится на пересечении улиц Совхозной и Яна Полуяна. По проекту, в нем построят спортивную и детскую игровую площадки, установят лавочки и уличные фонари. Все это сделают в 2019 году за счет средств городского бюджета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.