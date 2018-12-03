В Сочи восстановили разрушенный селем подвесной мост и открыли для туристов Агурское ущелье

Краснодарский край

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В Сочи за месяц восстановили разрушенный селем подвесной мост и открыли для туристов Агурское ущелье и водопады

«В конце октября потоками воды был разрушен подвесной мост, образовались наносы ила, камней и грунта, а несколько крупных поваленных деревьев перекрыли пешеходные тропы», — рассказали в Сочинском национальном парке.

Сейчас все ремонтно-восстановительные работы завершены, объект открыт для посещения.

Как сообщали Юга.ру, в конце ноября в Сочи закрыли для посещения рекреационный туристический объект «33 водопада», его инфраструктуру повредили селевые потоки после дождя.

Курорты и туризм Сочи
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