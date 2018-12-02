На горнолыжных курортах Сочи открылись первые высокогорные трассы

В горах Сочи после снегопадов начали работу горнолыжные курорты

Напомним, всего на горных курортах будет открыто около 60 канатных дорог. Их общая протяженность составит 153 км. Уже заработали пункты проката горнолыжного оборудования, мастерские, открываются продажа ски-пассов.

Как сообщали Юга.ру, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказывал, что по прогнозам, в этом сезоне номерной фонд горных курортов Сочи будет загружен до 100%. В новогодние праздники Красная Поляна примет около 360 тыс. гостей. А всего в зимний сезон в Сочи ожидается порядка 1,3 млн отдыхающих.