На горнолыжных курортах Сочи открылись первые высокогорные трассы
В горах Сочи после снегопадов начали работу горнолыжные курорты
«На курортах заработали канатные дороги, благодаря снегопадам, прошедшим накануне, склоны стали доступны для катания», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, всего на горных курортах будет открыто около 60 канатных дорог. Их общая протяженность составит 153 км. Уже заработали пункты проката горнолыжного оборудования, мастерские, открываются продажа ски-пассов.
Как сообщали Юга.ру, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказывал, что по прогнозам, в этом сезоне номерной фонд горных курортов Сочи будет загружен до 100%. В новогодние праздники Красная Поляна примет около 360 тыс. гостей. А всего в зимний сезон в Сочи ожидается порядка 1,3 млн отдыхающих.
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