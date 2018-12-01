МЧС сообщило об устранении снежных заносов на дорогах Краснодарского края

В Павловском, Новокубанском, Гулькевичском районах и Армавире 1 декабря расчистили дороги после непогоды

По данным МЧС, в Павловском районе в пункте временного обогрева организовали дежурство сотрудников надзорной деятельности, сейчас в пункте нет размещенных граждан.

В Новокубанском районе из снежных заторов эвакуировали 61 человека, среди которых было 52 ребенка. Дети следовали на автобусах по трассе Р-217. Сначала их разместили в пунктах временного размещения, в 8:30 они поехали дальше. На 137-142 км ФАД Р-217 есть затруднение движения в сторону Ставрополя. Организовано реверсивное движение, а также объездные пути через город Новокубанск.

В Армавире из-за непогоды ранее эвакуировали 14 человек. Сейчас заторов нет, дороги расчищены.

В Гулькевичском районе с 19:00 30 ноября ввели режим ЧС. В районе 126 км (село Отрадо-Кубанское — поселок Ботаника) затора нет. Из-за заторов в Новокубанском районе происходит скопление около 300 единиц техники в направлении Армавира.

В Тихорецком районе из снежных заносов эвакуировали 28 детей и 13 взрослых, которые ехали в автобусе по трассе «Кавказ». Их разместили в гостинице «Тихорецкая», в 10:00 пассажиры продолжили поездку. Дорога расчищена, заторы отсутствуют.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что во время ликвидации последствий непогоды эвакуировали 183 человека, из них 85 — дети. На единый телефон доверия главного управления поступило 153 обращения, по всем приняты меры. Для расчистки трасс привлекли 45 единиц снегоуборочной техники.

«В 13:13 движение по федеральной автомобильной дороге Р-217 осуществляется в штатном режиме. Заторов нет», — уточнили в пресс-службе.