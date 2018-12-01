Около 650 автомобилей оказались в снежных заторах на юго-востоке Кубани

На федеральных дорогах в Павловском, Новокубанском, Гулькевеческом районах и у Армавира образовались снежные заносы, в которые попали около 650 машин

В Новокубанском районе и под Армавиром в заторах находятся порядка 400 автомобилей. Там снежные заносы произошли на пяти участках федеральной и региональных дорог:

К застрявшим машинам подвозят топливо и горячее питание. Развернуты три стационарных пункта обогрева на трассе «Кавказ», также готовы два мобильных пункта обогрева (автомобили «Газель» и УАЗ). По данным на 22:00 30 ноября в пунктах обогрева находились 166 человек, в том числе 144 ребенка. В Армавире развернуты два мобильных пункта обогрева на базе автобусов ПАЗ.

В Павловском районе снежные заторы образовались на 18-м км трассы «Кавказ» на участке от Павловская — Тихорецк, в них находится около 50 автомобилей в районе ст. Новолеушковской. Для легкового транспорта альтернативный проезд организован через н.п. Большевик и далее в сторону Ростова-на-Дону. Застрявшим машинам также подвозят топливо, развернут стационарный пункт обогрева.

В Гулькевичском районе скопилась пробка в связи с заторами в Новокубанском районе. Там стоят около 200 машин. Развернуты 3 стационарных пункта обогрева, пострадавших там нет. К машинам подвозят горячее питание, работают два мобильных пункта обогрева.

Водителям в зоне происшествия продолжают помогать спасатели.

Всего к ликвидации последствий стихии от РСЧС привлечены 438 человек и 204 единицы техники.

Для расчистки федеральных и региональных дорог привлечено 54 единицы снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.