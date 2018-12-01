На основных дорогах Ставрополья возобновили движение после снегопада
В Ставропольском крае 1 декабря сняли ограничения на основных дорогах региона
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что движение ограничено только на двух дорогах Журавское — Кучерла — Красный Маныч и Изобильный — Труновское — Кугульта.
В ГИБДД уточнили, что на закрытых трассах расчищают снег, ограничения планируют снять в ближайшее время.
Как сообщали Юга.ру, из-за снежных заносов на дорогах 29 ноября временно закрывали дорогу под Ставрополем. Утром 30 ноября из-за обледенения перекрыли четыре дороги в четырех районах края. Вечером 30 ноября из-за непогоды закрыли дорогу в направлении Ростова-на-Дону.
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