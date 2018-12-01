На основных дорогах Ставрополья возобновили движение после снегопада

В Ставропольском крае 1 декабря сняли ограничения на основных дорогах региона

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что движение ограничено только на двух дорогах Журавское — Кучерла — Красный Маныч и Изобильный — Труновское — Кугульта.

В ГИБДД уточнили, что на закрытых трассах расчищают снег, ограничения планируют снять в ближайшее время.